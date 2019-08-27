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Город
27.08.2019 16:37
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ВИЧ-положительная петербурженка стала фигурантом уголовного дела. Она покормила младенца грудью

Органы опеки намерены лишить родительских прав ВИЧ-положительную петербурженку за то, что та кормила младенца грудью. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело, рассказала «Фонтанке» адвокат Ольга Кривонос 27 августа.

Предварительное судебное заседание по иску органов опеки прошло накануне, следует из картотеки Московского районного суда Петербурга. Рассматривать дело по существу начнут 9 сентября.

По словам адвоката, её 44-летняя подзащитная узнала о своём ВИЧ-положительном статусе ещё до беременности, около года назад. О диагнозе ей сообщили по телефону. Женщина несерьёзно отнеслась к этому звонку, прочитав в Интернете, что ВИЧ-инфекции не существует, и решила не лечиться.

В мае беременную по скорой доставили в роддом. После родов мать с ребёнком поместили в отдельный бокс. Когда мальчик заплакал, женщина начала кормить его грудью. Работники роддома попытались остановить ее, но мамочка восприняла рекомендацию как предвзятое отношение к себе.

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18 мая органы опеки постановили разлучить ребёнка с матерью. Сейчас младенец находится в доме малютки. После того, как ребёнка отобрали, в роддом приехала врач-гинеколог из СПИД-центра и провела консультирование. Тогда мамочка дала согласие на терапию и признала, что кормить ребёнка грудью нельзя. После выписки из роддома она встала на учёт в СПИД-центр.

По словам адвоката, на данный момент отсутствуют законные основания лишения прав, так как женщина своё заблуждение признала, у ребёнка ВИЧ-инфекция не выявлена. Также отец и мать мальчика оформили свои отношения официально. 

23 мая возбуждено уголовное дело по части первой 122 УК РФ («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»). На данный момент оно ещё расследуется.

 

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