"По мороженке?" Путин купил себе и Эрдогану холодное лакомство, сдачу оставил министру Мантурову "на авиацию"

Владимир Путин не стал рвать традицию угощения высоких гостей, посещающих с ним Международный авиакосмический салон (МАКС) в Жуковском. На этот раз мороженого от президента России отведал глава Турции Реджеп Эрдоган.

Как пишет РИА Новости, лидеры государств после осмотра экспозиций подошли к палатке со знаменитым российским лакомством. Подойдя к лотку, российский президент поинтересовался ассортиментом. "Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое, – перечислила продавец. – Есть вологодское ванильное". Переводчик начал торопливо переводить Эрдогану. Путин меж тем склонился над прилавком выбирая. "Вологодское давайте", – сказал он и протянул мороженое своему визави. "А мне вот это", – показал президент в сторону корзинки с мороженым "Коровка из Кореновки". "Шоколадное или сливочное?" – переспросила девушка. "Давайте и то и другое", – засмеялся Путин.

Девушка назвала общую сумму покупки – 210 рублей. Путин вынул из кармана пачку банкнот, протянул 5 тыс. мороженщице. "Сдачу министру отдайте, – кивнул он в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова. – Это ему на развитие авиации". – "Спасибо за щедрость", – засмеялся министр.

Эрдоган распечатал мороженое и тут же попробовал, Путин тоже надкусил шоколадный стаканчик. "А знаете, дайте нам еще. Всех угостим", – вернулся российский лидер к мороженщице. Члены обеих делегаций стали поспешно выбирать из имеющегося ассортимента.

Ранее президенты двух стран пообщались с космонавтами, работающими сейчас на Международной космической станции, куда сегодня наконец добрался петербургский робот-андроид Фёдор. А получасом ранее Путин показал Эрдогану новейший российский многоцелевой истребитель Су-57 и другие новинки российского авиапрома. Кроме того, глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на авиасалоне МАКС во время встречи с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом предложил турецкому лидеру организовать отправку на МКС турецкого астронавта, тот согласился.