«Борцуха наехал на личинок хрустиков» и получил струю перцового газа. В Сети появилось видео дворовых разборок на Просвещения

В Интернете набирает обороты ролик с потасовкой в Выборгском районе Петербурга. Главные действующие лица - зрелый мужчина и дети на велосипедах BMX, которые «помешали ему отдыхать».

Видео опубликовано в телеграм-канале «Двач» и соцсетях 27 августа, в его описании указано: «В Питере борцуха наехал на личинок хрустиков, потому что те «мешали ему отдыхать», и даже ударил одного по лицу за (оскорбление), но в итоге был залит перцем».

Фабула конфликта, судя по комментариям сторон, такова: мужчина лет 35 попросил группу подростков-беймиксеров (термин образован от названия спортивного велосипеда) покинуть двор дома 15 на проспекте Просвещения, так как их покатушки мешают безопасной прогулке мамочек с грудничками. Пубертатные пообещали уехать через 20 минут, но этого не произошло. Взрослый повторил просьбу, ему ответили оскорблением, за что школьник получил по лицу.

Хамство и первый удар на видео не попали, пользователи соцсетей становятся свидетелями конфликта в момент, когда на подмогу приходит ещё один велосипедист. Подросток на камеру распыляет в глаза мужчине перцовый газ. Ослепленный, тот бьет наотмашь и не промахивается. Школьники покидают двор под возгласы оператора: «Я это снял! Снял, да!»

Дата инцидента неизвестна. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что заявлений в полицию Выборгского района не поступало.