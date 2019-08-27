В Колпинском районе Петербурга можно купить жилье дешевле, чем в популярных пригородах

В Колпинском районе Петербурга можно купить жилье дешевле, чем в популярных пригородах. Как сообщили "Фонтанке" 27 августа в Консалтинговом центре "Петербургская недвижимость", средняя цена квадратного метра в Колпинском районе в классе «масс-маркет» на 1 августа этого года составила 79,6 тыс. рублей.

По данным агентства BKN, средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах Колпинского района составляет и вовсе 67,5 тыс. рублей. Студию можно найти за 1,8 млн рублей, "однушку" – за 2,5 млн "двушку" – почти за 3,3 млн рублей.

Для сравнения: в активно застраиваемых локациях Ленобласти на границе с городом средняя цена "квадрата" почти сравнялась с ценой в Колпино и даже превысила ее. Так, по данным «Петербургской невдижимости», если в Мурино квадратный метр в среднем стоит 77,8 тыс. рублей, то в Буграх – 83,1 тыс. рублей, а в Кудрово – 86,3 тыс. рублей. Средняя цена жилья во всей пригородной черте ЛО – 73,2 тыс. руб.

По данным аналитиков рынка, Колпино является довольно перспективной локацией для жилищного строительства, но развитие сдерживается транспортной недоступностью и нехваткой инфраструктуры. В планах города развитию района должно способствовать открытие путепровода на Оборонной улице, который соединит Петрозаводское шоссе и Софийскую улицу с Вознесенским шоссе. Отсутствие массовой застройки и городская прописка – в числе плюсов района.