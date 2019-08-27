Макрон заговорил о конце западной гегемонии и необходимости диалога с Москвой

Президент Франции, выступая на совещании послов республики, призвал пересмотреть мировое устройство, наладив отношения с Москвой.

«Мы, вероятно, переживаем конец западной гегемонии <...> Это причина, почему необходимо воссоздать европейскую цивилизацию», – цитирует 27 июля выступления Эммануэля Макрона France 24.

По его словам, Китай и России укрепляют свое влияние в мире. Французский президент призвал «пересмотреть отношения с Россией», начав «откровенный диалог» с Москвой.

«Мы в Европе, и Россия тоже», – отметил Макрон, призвав сделать Европу «силой баланса».

Напомним, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели официальные переговоры 19 июля. Среди тем была и Украина. Оба президента выразили мнение, что необходимо проводить встречи в «нормандском формате». Французский лидер выступил против возвращения РФ в «Большую восьмерку» до урегулирования украинского кризиса.