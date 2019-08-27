Глава Роскосмоса предложил отправить в космос гражданина Турции. Эрдоган согласился

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на авиасалоне МАКС во время встречи с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом предложил турецкому лидеру организовать отправку на МКС турецкого астронавта, тот согласился. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть предложение к вам совместное – к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", – сказал Рогозин.

Эрдоган ответил на предложение согласием: "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу".

Ранее президенты двух стран пообщались с космонавтами, работающими сейчас на Международной космической станции, куда сегодня наконец добрался петербургский робот-андроид Фёдор. А получасом ранее Путин показал Эрдогану новейший российский многоцелевой истребитель Су-57 и другие новинки российского авиапрома.