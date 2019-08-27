В ПСК рассказали, что ждёт архитектуру новостроек

ПСК

Союз архитекторов России заканчивает работу над законопроектом об архитектурной деятельности в РФ и планирует вынести его на рассмотрение парламента уже в этом году. Уйдут ли безликие «коробки» в прошлое и что об этом думают девелоперы, рассказали в ГК «ПСК».

Новый законопроект призван усилить роль архитекторов при проектировании жилых зданий. Авторы считают, что настало время отказаться от практики, когда архитектурную политику определяют строительные компании. В Союзе архитекторов отмечают, что из-за отсутствия регулирования в этой сфере строится большое количество безликих панельных домов – как просто серых, так и с раскрашенными фасадами.

В ПСК не согласны с такой категоричной постановкой вопроса и указывают на ряд нюансов.

– От советского наследия массового строительства рынок уже давно ушёл. Сейчас даже бюджетные новостройки выглядят куда лучше, чем типовые серии 80-х и 90-х годов, – комментируют в ПСК. – Ключевая проблема, из-за которой возникают претензии к внешнему виду – это этажность. У любого проекта есть свой предел по части масштабирования. Обратите внимание на версии типовых «панелек» 20-30-летней давности в 3-5 этажном исполнении. Они просты, но визуально никак не нагружают кварталы. То же касается современных зданий масс-маркета до 10-12 этажей. Если говорить о высокоэтажной массовой застройке, то проблема имеется, а «оживление» малярными работами ситуацию действительно не спасает. Однако это тот сегмент, где покупатели считают каждый рубль. Внедрение же архитектурных изысков неизбежно повысит себестоимость и в данном случае выглядит неоднозначно.

Также в ПСК отмечают, что у девелоперов есть практика заказывать проекты в архитектурных бюро либо дорабатывать их самостоятельно. Например, когда в компании есть своё архитектурное и дизайн-подразделение.

Проект ЖК Nobelius в Выборгском районе был доработан ПСК в аспекте наружных элементов и внутренней отделки. В качестве примера недорогого жилья приводится ЖК комфорт-класса «Славянка». Здесь используется комбинированная отделка фасадов керамогранитом, что в сочетании с небольшой этажностью (9 этажей) создаёт гармоничный облик.

– Сейчас цель законопроекта не до конца понятна. Если намечается попытка бороться с серостью и безликостью, то базой для столь фундаментальных подвижек должно быть не законодательное регулирование, а фактический спрос. С другой стороны, конкуренция на рынке недвижимости серьёзная, поэтому девелоперы используют любую возможность выделить свой проект и сделать его яркой частью портфолио, – резюмируют в ГК «ПСК».

Указанные выше и другие проекты ПСК представлены на сайте: https://psk-info.ru/objects-on-sale. Дополнительная информация по телефону: 8(812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

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