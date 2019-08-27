Код красный. Петербуржцы спасают оленя из Центрального парка, а он не умирает

фото: читатель

Петербуржцы забили тревогу, испугавшись за жизнь северного оленя из Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Фото и видео в редакцию «Фонтанки» 27 августа прислал читатель Максим, сообщив, что животное умирает от опухоли прямо на глазах посетителей Елагина острова.

«Он почти не двигался, изредка поднимая голову», – сообщил обеспокоенный мужчина о встрече с животным.

На снимках, присланных автором, отчётливо виден нарост на голове животного, который действительно напоминает новоообразование.

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В администрации парка поспешили успокоить петербуржцев и заверили, что олень вне опасности.

«По словам ветеринарного врача, это новообразование – рог, называется "ледяной отросток". Оно не представляет опасности для жизни и здоровья животного, но его всё равно будут удалять на следующей неделе хирургическим путем, чтобы не доставлял животному неудобств. Ситуация находится под контролем специалистов», – заверили в пресс-службе.

К слову, 8-летнего самца зовут Филипп, у него есть ещё две подруги – Ника и Гуля. Все эти животные родились на территории мини-зоопарка ЦПКиО им. С. М. Кирова.