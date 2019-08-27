В ЖК «Солнечный город» откроется офис врача общей практики

Setl City

У жителей «Солнечного города» появятся собственный терапевт и педиатр. Он будет находиться в ведении одной из городских поликлиник. Планируется, что уже в начале сентября офис врача примет первых пациентов.

На участке будут работать педиатрическое и взрослое терапевтическое отделение. Для них готовы комфортные и просторные помещения общей площадью 300 кв. метров. Корпус построил холдинг Setl Group, компания также самостоятельно выполнила полную чистовую отделку помещений для поликлиники под ключ.

С 26 августа представители поликлиники начали перевозить оборудование в новое отделение. Помещения уже переданы городу по договорам безвозмездного пользования.

С каждым месяцем жить в «Солнечном городе» становится все удобнее. В жилом комплексе комфорт-класса на юго-западе Петербурга уже работают 2 детских сада на 220 малышей каждый с бассейнами и общеобразовательная школа на 1375 мест с двумя бассейнами. Ведется активное строительство третьего садика и второй школы.

Кроме того, на территории проекта возводится четырехэтажный торгово-развлекательный комплекс общей площадью более 11 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется в 1 квартале 2021 года. Рядом с ним уже полностью готов и благоустроен парк отдыха площадью 50 тыс. кв. м с игровой, спортивной, прогулочной зонами и зоной отдыха. А совершить необходимые покупки жители первых сданных домов могут в магазинах формата «у дома» в корпусе на пр. Ветеранов, 171, к. 5. Там работают продуктовые супермаркеты, магазин косметики и парфюмерии и аптеки.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»