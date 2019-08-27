Двухлетний ребенок пострадал на «Коле»: водитель «Мерседеса» повернул налево, не пропустив «Ладу»

Три человека, включая маленького ребенка, пострадали в столкновении двух машин в Лодейнопольском районе Ленобласти утром 27 августа. Один водитель не предоставил другому преимущества в движении.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 10:59 на 237-м километре федеральной трассы «Кола» столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ-2114. По предварительным данным, 32-летний мужчина на «Мерседесе» при повороте налево не пропустил «Ладу».

В результате ДТП 40-летний водитель «четырнадцатой» получил тяжелые травмы. Двое его пассажиров – 24-летняя девушка и ребенок 2017 года рождения – получили травмы средней тяжести. Пострадавших доставили в Лодейнопольскую ЦРБ.