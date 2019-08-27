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Общество
27.08.2019 14:56
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«Кычытмаган җирне кашыма». В Татарстане высказались против Дня свержения монголо-татарского ига

Власти Татарстана считают неправильным добавление в перечень памятных дат России 11 ноября или Дня окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года, которое считается окончанием монголо-татарского ига.

«Заключение одно — законопроект поддержать никак нельзя», — сообщает 27 августа об итоге заседания депутатов Госсовета республики издание business-gazeta.ru. Ради заседания некоторые парламентарии даже вышли из отпуска.

По словам председателя комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, законопроект уже вызвал «неоднозначную реакцию в обществе», а его обсуждение стало «политизированным».

Инициатива калужских депутатов (а именно в этом регионе было стояние на Угре), а точнее, борьба с ней, объединила депутатов разных взглядов. Так, глава татарских коммунистов Хафиз Миргалимов подчеркнул, что предлагаемая новая памятная дата — «это не ошибка». Он считает, что такие действия специально проводятся, когда в стране «чрезвычайные ситуации». «Есть у нас правительство? Чем оно занимается? Россия тонет, горит, взрывается. Один [президент Владимир] Путин по всей России летит, тушит пожары, спасает тонущих...» — уточнил коммунист. 

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Председатель комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев увидел в предложении крамолу. «Я бы сказал, что данный законопроект содержит элементы экстремизма. Это надо проверить», — считает депутат.  

Другой народный избранник — Николай Рыбушкин напомнил татарскую пословицу «Кычытмаган ?ирне кашыма» («Не чеши там, где не чешется»). «Они соображают, что делают?» — воскликнул Рыбушкин.

Вице-спикер Римма Ратникова предложила вынести вопрос о памятных датах на конференцию общероссийского или международного уровня. 

Напомним, что законопроект №739088-7 был внесен в Госдуму 25 июня. «Противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. 11 ноября 1480 года в результате исторического события – Великого стояния на реке Угре – произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве», – сообщается в пояснительной записке.

 

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