В ДТП с машиной полиции в США погибли дети. Угонщика подозревают в вооружённом нападении

По меньшей мере два ребёнка погибли и 10 человек, в числе которых семь детей, получили ранения в результате ДТП в американском городе Дейтон (штат Огайо) 26 августа. Три человека в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи.

По информации телеканала CBS, угонщик на полицейском внедорожнике врезался в несколько припаркованных автомобилей. Предполагаемый преступник задержан и госпитализирован.

По предварительным данным, прежде чем совершить это ДТП, преступник ударил ножом женщину, затем скрылся на полицейской машине и устроил ещё одну аварию, без пострадавших, уточняет 27 августа USA Today.

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Большое число раненых детей объясняется тем, что в ДТП попал фургон, перевозивший семерых несовершеннолетних пассажиров.