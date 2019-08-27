«Опаивали его и водили за руку». Путешествие петербуржца в «Газели» с синим кузовом началось из-за квартирного вопроса

Кочевая жизнь петербуржца, уехавшего на старенькой «Газели» неожиданно для родственников, началась с квартирного вопроса. Новые знакомые заинтересовались чужой жилплощадью, сам путешественник, которого искали при помощи плана «Перехват», к их мотивации претензий не имеет.

После информации о похищении 56-летнего петербуржца представителями кочевого народа в телеграм-каналах появилась версия о том, что мужчину готовили в женихи ради квартиры. Будущая супруга якобы должна была поселиться на жилплощади мужа.

Бывшая жена потерпевшего Инга в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что о такой версии событий не слышала. Однако, по её словам, квартирный интерес в общении присутствовал. «Опаивали его и водили за руку», — утверждает она.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что после поездки в «Газели» сам мужчина претензий к своим попутчикам не имеет.

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Накануне в полицию обратился 34-летний горожанин, который рассказал о похищении отца. «Газель» с пленником остановили в Тосненском районе, сопровождали похищенного представители кочевого народа.

Петербуржец прописан в неприватизированной квартире на Северном проспекте, ранее осуждался за хулиганство. При обращении в полицию родственники «захваченного» сообщали полиции о пристрастии мужчины к алкоголю.