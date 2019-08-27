СМИ: После ЧП в Северодвинске военный водолаз получил дозу облучения в 1000 раз выше смертельной

Издание Newsader, офис которого находится в Литве, получило копию выписки из истории болезни, якобы принадлежащей пострадавшему от облучения в Архангельской области водолазу. Он мог быть одним из погибших после взрыва на военном полигоне.

«Из эпикриза следует, что мужчина <...> получил травмы нижних конечностей. По всей видимости, именно эта часть тела сильнее всего пострадала при взрыве. Согласно данной выписке, пострадавший получил всю необходимую помощь на данном этапе эвакуации, то есть он не умер бы от травм. Но далее его забрали коллеги из военного ведомства», – сообщает Newsader со ссылкой на свои источники.

У мужчины наблюдался резкий воспалительный процесс. Собеседник издания настаивает, что «непосредственной причиной гибели пациента стал несовместимый с жизнью объем радиоактивного поглощения».

При этом подтверждения этих слов в опубликованной выписке нет. Однако источник журналистов настаивает, что эта информация была обнародована дозиметристом Минобороны чуть позже.

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«Один из пострадавших получил дозу в 9 тысяч Грэй, другой – 22 тысячи Грэй, третий – 30 тысяч Грэй. Он [источник] сказал, что доза выше смертельной в 1000 раз», – сообщает Newsader.

Источник издания также указывает, что пациентам несколько часов не оказывалась необходимая медицинская помощь. О радиации военные якобы сообщили чуть позже.

Информация о том, что врачи через какое-то время якобы узнали о радиационном заражении пострадавших, появлялась и раньше. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «неизвестно, о каких именно врачах идет речь». Он предположил, что с помощью таких новостей кто-то хочет «умышленно накалить информационный фон».

При этом вчера, 26 августа, Росгидромет раскрыл сведения о появлении сразу трёх радиоактивных изотопов в атмосфере после ЧП в Северодвинске. Российские отделение Greenpeace посчитало, что предоставленных властями данных недостаточно, чтобы оценить угрозу. «Эта информация подтверждает версию о выбросе инертных радиоактивных газов (ИРГ), которые наиболее вероятно образовались в реакторе», – указывает экологическая организация.