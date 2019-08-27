«Держится каждой клеточкой организма»: отец 12-летней Алисы из Петербурга сообщил, что у неё спала лихорадка

Отец 12-летней Алисы из Петербурга, которая больше недели находится в коме после ЧП в турецком бассейне, сообщил, что дочери стало лучше.

«Лисенок держится. Каждой клеточкой своего организма она доказывает нам, что нужно верить и ждать. Каждый день только вперёд. Да, как улитка. Да, через не могу. Но только вперёд. Лихорадка... Да это просто небольшое повышение температуры, которая сейчас немного спала», – рассказал он 27 августа по итогам посещения девочки в больнице.

Накануне родители школьницы отказались эвакуировать её в Петербург из Турции бортом МЧС — врачи не смогли дать гарантий, что она переживает перелет. По мнению петербургских врачей, которые на месте следят за ходом лечения, опасность транспортировки сопоставима с текущими рисками.

Результаты первой компьютерной томографии девочки также не дали оснований для оптимизма.

Как писала «Фонтанка», 12-летнюю Алису засосало в 25-сантиметровую трубу на дне бассейна отеля в Бодруме. Под водой она пробыла по разным данным от 5 до 10 минут. Менеджер отеля обвинял в случившемся родителей, а турецкие правоохранители задержали владельца и директора отеля Sunhill.