СМИ: Зеленский определился с премьер-министром Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложит новому составу парламента страны назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает 27 августа со ссылкой на собственные источники "Украинская правда". Кроме того, по словам собеседников издания, завтра Зеленский и руководство офиса президента Украины проведут собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", – объясняет природу собеседований министров один из источников.

Ранее бывший бизнес-партнер президента олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.

Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента (так теперь называется администрация президента Украины. – Прим.ред.). По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты по списку партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов и в Верховную раду не прошла. Впоследствии Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Украины Игоря Шевченко, затем нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский союз. Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса. Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, руководителем Офиса президента Зеленского и одним из его друзей. Богдан предложил ему стать своим заместителем. Сейчас Гончарук сопровождает президента Украины в рабочих поездках и на важных экономических встречах.