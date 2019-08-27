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Власть
27.08.2019 15:35
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Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57. Турция ищет альтернативу американским F-35

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 августа, показал президенту Турции Реджепу Эрдогану новейший российский истребитель Су-57. Боевая машина представлена на экспозиции авиасалона «МАКС-2019», который работает в подмосковном Жуковском.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«После того, как два лидера поднялись по лестнице, чтобы осмотреть кабину, к ним присоединились министры обороны России и Турции», – уточняет «Интерфакс». Президенты России и Турции также осмотрели истребитель Су-35, вертолеты Ка-62 и Ми-38. Последнюю машину лидеры двух государств осмотрели изнутри, поднявшись на борт.

Затем Путин рассказал Эрдогану про характеристики самолета-амфибии Бе-200, и оба президента поднялись на борт российского гражданского самолёта МС-21, где осмотрели кабину и салон новейшего российского пассажирского лайнера.

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Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара заинтересована в российских истребителях после исключения Турции из программы США по истребителям-бомбардировщикам F-35. Вашингтон отказывает Турции в своей технике из-за сохранения договорённостей Анкары с Москвой по С-400. При этом Турция хочет сохранить у себя и американские истребители. «Исключение из программы по производству F-35 Турции, которая является одним из основных ее партнеров, несправедливо», – заявлял МИД Турции в середине июля. Власти США заявили, что поставки F-35 Турции невозможны из-за сбора разведданных о самолётах, который ведут российские военные системы.

23 августа из-за российских С-400 США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot.

На этом фоне сегодня, как и обещал ранее министр обороны Турции, начались поставки второй партии российских С-400. Первый российский самолет с грузом зенитных ракетных систем прибыл на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара, уточняет «Интерфакс».

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