Россия приросла пятью островами. В Северном Ледовитом океане

Пять островов в Карском море открыла группа гидрологов Северного флота. Ученые входят в состав комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Как сообщает 27 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота, на неизвестных доселе островах провели топографическую съемку, участки суши подробно описали и сфотографировали. Площадь островов – от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров.

Впервые новые территории в бухте Визе к западу от острова Северный (район ледника Вылки) заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Раньше сушу скрывал ледник.

В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

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Ранее стало известно, что члены научной экспедиции «Нарвал. Легенды Арктики» четыре недели наблюдали за «морскими единорогами» в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Они нашли место размножения этих редких животных.