Водоканал избавляется от Венеции на севере Петербурга. Уровень воды на проезжей части идёт вниз

Аварийная бригада избавляется от последствий коммунального потопа, который 27 августа превратил Приморский район Петербурга в Венецию. Делать это приходится по колено в воде.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, прорыв на пересечении улиц Оптиков и Туристской локализован в половине второго дня – через час после поступления заявки. fontanka.ru/2019/08/27/044/ Плеск воды под окнами многоэтажек и реку на дороге обеспечила труба диаметром 300 мм.

Судя по опубликованным фотографиям, навигацию открывать пока рановато, но перебраться через дорогу и не вымокнуть уже нельзя. Сотрудники предприятия продолжают сушить затопленный перекрёсток. Без холодной воды жители ближайших домов, как заверяют в пресс-службе, не останутся.