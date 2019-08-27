Резня за маршруты началась. Власти Петербурга лихо отодвигают бизнес от миллионов за пассажирские перевозки

Многомиллионные контракты на перевозку петербуржцев по городским маршрутам уходят ГУП «Пассажиравтотранс», даже если это экономически не самое адекватное решение.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Петербургский «Пассажиравтотранс» открыл маршрут на северо-востоке города с конечными пунктами «Проспект Культуры» – ЖК «Цветочный город». Чтобы выполнить обязательства, госпредприятию придется гонять автобусы через весь город. Частные перевозчики даже не стали пытаться конкурировать. Одна из компаний, рискнувших покуситься на маршруты, уже медленно утопает в борьбе с городскими властями – силы слишком не равны.

Контракт на обслуживание маршрута №193 был заключен между ГУП «Пассажиравтотранс» и СПб ГКУ «Организатор перевозок» в начале августа. Соглашение на 37,8 млн рублей фактически досталось госпредприятию без конкуренции: «Пассажиравтотранс» стал единственным из 4 допущенных до участия в аукционе организаций, который сделал хоть какое-то предложение. Трое оставшихся участников после шага от ГУПа не стали пробовать заполучить маршрут, поэтому, снизив начальную цену контракта менее чем на 200 тысяч рублей, городской перевозчик без труда одержал победу.

По контракту «Пассажиравтотранс» должен обеспечить перевозку пассажиров низкопольным транспортом, с годом выпуска не ранее 1 января 2018 года. При этом в парке ГУП не так много подвижного состава, который соответствовал бы этим характеристикам. Есть десяток электробусов, которые заняты на маршруте №128.

Кроме них подходит 61 газомоторный автобус. Однако эта техника базируется в парке №7 на юге города. Тем не менее выбора у «Пассажиравтотранса» пока что нет, поэтому для исполнения контракта используются именно эти автобусы. Как рассказали «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс», при новых поставках техники на маршрут № 193 выйдут автобусы на дизельном топливе, которые будут располагаться в автопарке, находящемся в Красногвардейском районе.

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Корреспондент «Фонтанки» попытался узнать, насколько экономически целесообразно гонять автобусы через весь город для обслуживания маршрута №193. «Маршрут, который проходит через два новых микрорайона – «Цветной город» и «Новую Охту», – является перспективным, поскольку с их заселением транспорт будет все более востребован.

Цена контракта сформирована ГКУ «Организатор перевозок» в соответствии с методикой Минтранса РФ с учетом рентабельности 9,6%. Использование газовых автобусов в целом более выгодно, так как с учетом цены на метан 1 км пробега газового автобуса обходится в 10 рублей, в то время как 1 км пробега дизельного стоит 20 рублей», – сообщили в «Пассажиравтотрансе».

При этом в ГУПе забыли отметить то, что вспомнил один из игроков рынка: газовые автобусы значительно дороже дизельных, а также требуют дорогостоящей инфраструктуры. Общий перепробег на шесть автобусов за весь период контракта может составить более 36,9 тыс. км, в то время как весь объем транспортной работы «Пассажиравтотранса» по условиям контракта – 399 тыс. км.

Тот факт, что при поступлении новой техники подвижной состав на маршруте №193 будет заменен, как минимум означает, что использование газомоторных автобусов из парка на юге города – решение не оптимальное. А некоторые из игроков рынка и вовсе уверены в том, что оно может сулить предприятию убыток. Что, впрочем, едва ли сильно ударит по бюджету ГУПа, который в 2019 году получит из городского бюджета субсидию в размере 8,5 млрд рублей. Для сравнения, все оставшиеся негосударственные перевозчики получат 3,5 млрд рублей. Любопытно, что при этом рынок социальных маршрутов в 2018 году на 37% был занят ГУП «Пассажиравтотранс», остальное делили частники – это следует из данных на сайте комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

В объемах государственного финансирования могут скрываться и причины нежелания перевозчиков бороться с ГУП «Пассажиравтотранс» на аукционе «Организатора перевозок». Вполне возможно, что у госпредприятия финансовый запас ощутимо серьезнее, чем у коммерсантов. Такой вывод напрашивается из-за того, что долгое время госпредприятие финансировалось с повышенным коэффициентом — 1,37. В 2014 году этот факт заинтересовал петербургских антимонопольщиков. Они через суд заставили Смольный пересмотреть механизм определения размера субсидий, однако по факту добились лишь того, что теперь узнать повышающие коэффициенты чрезвычайно сложно: все цифры спрятаны в сложных планах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которых в открытом доступе не удалось найти.

Отдельно стоит отметить и форму закупки, которую выбирает «Организатор перевозок», то есть аукцион. Ключевым для победы в аукционе зачастую выступает фактор снижения цены. В существующих финансовых реалиях это может быть наиболее удобно именно для «Пассажиравтотранса». В «Организаторе перевозок» сообщили, что все свои закупки проводят методом аукциона.

Как говорят осведомленные собеседники нашего издания, на сегодняшний день ситуация фактически не изменилась, и ГУП финансируется интенсивнее, чем частники. В таких условиях конкурировать с ним становиться практически невозможно.

Не только рублем

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Редкий случай произошел с маршрутом №193: первоначально предполагалось, что первый автобус повезет петербуржцев по этому направлению еще 14 августа, однако этого произошло. Дело в том, что заключение контракта на маршрут было приостановлено решением петербургского управления федеральной антимонопольной службы. В УФАС на недопуск к процедуре закупки пожаловалась «Транспортная областная компания» («ТОК»). В компании сообщили, что поучаствовать в борьбе за маршрут №193 не получилось из-за очередного сбоя в работе электронной площадки, которая «не увидела» на счету «ТОК» необходимых средств.

В день, когда это произошло, «Организатор перевозок» в нехарактерной для госучреждения стилистике обвинил «ТОК» в срыве открытия маршрута. «Получается, что представители компании «ТОК», преследуя своими действиями коммерческие, а может, и политические цели накануне выборов в Санкт-Петербурге, лишают жителей города комфортных социальных маршрутов», – заявили тогда в «Организаторе перевозок». Агрессивную риторику в адрес фирмы в беседе с «Фонтанкой» представитель учреждения объяснил тем, что «ТОК» не воспринимается как компания, которая действительно заинтересована в том, чтобы обслуживать городские маршруты.

В «ТОК» пассажи «Организатора» оценивают как «содержащие многочисленные не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство организации сведения». О предполагаемых причинах такого пугающего публичного давления со стороны властей в компании распространятся не стали. Отметили лишь негативные последствия очернения со стороны «Организатора перевозок»: в день публикации с компанией разорвал отношения крупный перевозчик, а также поставщик, с которым был заключен договор на партию автобусов.

Стоит отметить, что между компанией и «Организатором перевозок» отношения сложились очень непростые. Весной «ТОК» стал победителем в тендере на маршрут №115Б «Метро «Рыбацкое» – пос. Металлострой», однако контракт с фирмой так и не был заключен. В «Организаторе перевозок» заверяли, что компания намеренно уклонилась от подписания контракта, а её объяснение сбоем в работе электронной площадки назвали «мифическим». В результате госучреждение потребовало от УФАС включить «ТОК» в реестр недобросовестных поставщиков, но компании удалось доказать антимонопольщикам, что сбой в работе электронной площадки действительно имел место быть. В глазах компании электронная площадка уже скомпрометировала себя ранее, когда торги по маршруту № 446 прерывались из-за сбоя: аукцион, начатый 13 мая, был внезапно остановлен и возобновлен лишь на следующий день.

«По неизвестной причине заказчик не возобновил процедуру заключения контракта и в одностороннем порядке отменил закупку по маршруту № 115Б», – сказал в беседе с «Фонтанкой» представитель «ТОК». В «Организаторе перевозок» объяснили отказ от этой закупки решением комитета по транспорту, который решил усилить 115А.

Еще один момент столкновения государственного казенного учреждения и «Транспортной областной компании» – маршрут №330. В тот день, когда «Организатор перевозок» выпустил свое обвинение в адрес фирмы, ей пришло и более миролюбивое письмо от госучреждения с просьбой снизить стоимость контракта на 5%. В компании случился небольшой диссонанс из-за того, что, с одной стороны, «Организатор» публично обвинил «ТОК» в срыве запуска одного маршрута и в тот же день попросил скидку по другому. Перевозчик оценил ситуацию и принял решение контракт не заключать. В результате маршрут №330 достался ГУП «Пассажиравтотранс». Забавно: госпредприятию также предложили скинуть цену на 5%, но оно этого не сделало. В «Организаторе перевозок» свои предложения по снижению цены назвали стандартными, подчеркнув, что это всего лишь «предложение».

Напомним, что в 2020 году Петербург ждет реформа общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Чтобы компенсировать потерю, городские власти планируют выпустить дополнительную технику, открыть почти 100 новых маршрутов и изменить трассировку у более чем 60 направлений. При этом будет использоваться только новая техника. Маршруты будут разыграны через госзакупки, общая сумма госконтрактов может превысить 20 млрд рублей.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»