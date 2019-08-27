Движение по первой линии метро Петербурга восстановлено. Попавшая под поезд пассажирка жива

Упавшую на пути пассажирку вернули на платформу станции красной ветки петербургского метро «Гражданский проспект». Женщина выжила, но без помощи врачей ей не обойтись.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в два часа дня 27 августа поездам разрешили проезжать до «Девяткино» с остановками на всех станциях. Часть красной ветки была парализована полчаса, в это время медики и сотрудники метро поднимали с путей женщину.

В пресс-службе уточнили, что пассажирка потеряла равновесие на станции «Гражданский проспект». По предварительной информации, падение произошло без посторонней помощи. Пострадавшая госпитализирована.