Подробности ДТП с фурами на КАД у развязки с Волхонским шоссе. Перекрыты три полосы, растет пробка

Авария с участием трех машин собирает пробку на внешнем кольце КАД Петербурга. Для проезда осталась только полоса безопасности.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 августа около 13:30 на 58-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Волхонским шоссе, столкнулись легковой автомобиль и два большегруза. В аварии пострадал один человек.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели, медики и представители подрядной организации, обслуживающей дорогу. Претензий к дорожникам по факту аварии нет, отмечают в управлении.

Попавшие в ДТП машины заняли три полосы дороги, и для проезда других участников движения осталась только полоса безопасности. Из-за этого на внешнем кольце образовалась пробка, которая тянется уже более чем на 1,5 километра.