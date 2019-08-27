Инсталляция на КАД: посреди дороги сгрузили огромный «портал»

Красочными фотографиями делятся 27 августа петербуржцы, проехавшие по КАД на юге Петербурга.

На внутреннем кольце перед съездом на Пулковское шоссе около полудня грузовик потерял каркас с прицепа. «Чудо, что никто не пострадал. Перегорожены три полосы», – сообщает читатель «Фонтанки» Борис.

Несмотря на серьёзное ограничение движения, пробок сервисы «Яндекса» не демонстрируют.

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В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» шутят, что на КАД установили художественную инсталляцию или открыли портал в параллельный мир. «Мне одному хотелось бы проехать насквозь?)» – интересуется один из подписчиков группы.

Это далеко не первый «инородный предмет» на магистрали. Там видели и мебель, и туалет. Прошлой весной «ГАЗель» «прокатилась» на тазике, прилетевшем к ней под колёса (видео). 23 августа на дамбе из-за слетевшей с багажника крышки погиб человек.