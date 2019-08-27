Для борьбы с лейкозом Мише нужны дорогие лекарства

Пятилетний Миша больше половины своей короткой жизни борется с лейкозом. Сейчас у мальчика рецидив, ему снова предстоит долгое и тяжёлое лечение. Но для этого нужны дорогие антибиотики, на которые у его мамы денег нет.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит помочь собрать средства на дорогостоящие лекарственные препараты.

Миша Балашов, 5 лет.

Острый лимфобластный лейкоз. Рецидив.

Требуются лекарственные препараты. Стоимость 448 000 руб.

Лейкоз у Миши обнаружили в 2016 году. В течение двух лет он постоянно находился в больницах, стойко переносил курсы химиотерапии. Летом 2018-го его наконец-то выписали домой. Казалось, что болезнь отступила.

Однако передышка была всего 7 месяцев. Сейчас у Миши рецидив. Мальчик снова оказался в больнице – в ДГБ №1. Как говорят специалисты, рецидив страшен тем, что все предыдущие схемы лечения оказываются уже не эффективными – болезнь успела к ним приспособиться, нужны новые, более сильные, препараты для химиотерапии. Но вместе с лечением они ударят по всему организму, поэтому для нового курса Мише необходимы сильные антибиотики, чтобы защитить малыша от инфекций.

Также у Миши высокий риск грибковых поражений гортани и пищевода. В этом случае ребенок от боли не может ни пить, ни есть – попадание любой пищи в пораженный пищевод вызывает нестерпимые колики, а сделать просто глоток воды равносильно подвигу. Чтобы избежать этого, требуются противогрибковые препараты.

Но все эти лекарства мама Миши вынуждена покупать сама. Медикаменты для поддерживающей терапии выделяются в очень маленьком объёме, их всегда не хватает, а в данный момент в больнице, где находится Миша, их и вовсе нет.

Для лечения требуются: 10 упаковок «Тигацила», 40 флаконов «Полимиксина» и 10 упаковок «Капасола» общей стоимостью 448 тысяч рублей. Для мамы мальчика это огромная сумма. Её сил и возможностей уже давно не хватает: воспитывает сынишку одна, а из-за долгого лечения и постоянных больничных ей пришлось уйти с работы. Выживают только на пенсию по инвалидности, немного помогают бабушка с дедушкой – сами пенсионеры. И просить помощи больше не у кого.

Миша очень надеется, что выздоровеет и сможет снова кататься на любимых санках, валяться в сугробах и ловить снежинки – он очень любит зиму.

О том, как помочь Мише, можно узнать на его странице на сайте БФ «Здоровье и будущее детей».