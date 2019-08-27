Метро «Гражданский проспект» закрыто из-за падения человека на рельсы

«Академическая» временно стала конечной станцией первой линии петербургского метрополитена днём 27 августа. Движение поездов скорректировано из-за пассажира, попавшего под состав.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, на станции «Гражданский проспект» на путях оказалась женщина. Её состояние пока неизвестно – пассажирка угодила под поезд. С половины второго дня поезда от «Проспекта Ветеранов» следуют только до «Академической».

Станция «Гражданский проспект» полностью закрыта. На платформе сейчас работают медики, стянуты аварийные формирования метрополитена.