Против экс-министра Абызова возбудили уголовное дело по ещё одной статье
Экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов стал фигурантом ещё одного уголовного дела. На сей раз речь идёт о 289 статье УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).
Об этом 27 августа сообщает издание Znak.com со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Александра Асниса.
РИА Новости пишут о том же, ссылаясь на адвоката Сергея Дрозда.
«Михаил Анатольевич подозревается органами предварительного следствия в том, что во время работы министром открытого правительства, Абызов участвовал в деятельности коммерческих организаций», — сказал юрист. По его мнению, новое дело призвано поддержать довод, что арестованное имущество соразмерно тем средствам, которые Абызов мог незаконно получить.
Михаил Абызов уже почти полгода содержится в СИЗО. Ему вменяют мошенничество и организацию преступного сообщества. В ходе рассмотрения дела было арестовано имущество экс-чиновника и счета на 27 миллиардов рублей.
Справка:
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Нанесен ущерб в 4 млрд рублей, сообщили в СК. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.