Против экс-министра Абызова возбудили уголовное дело по ещё одной статье

Экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов стал фигурантом ещё одного уголовного дела. На сей раз речь идёт о 289 статье УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

Об этом 27 августа сообщает издание Znak.com со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Александра Асниса.

РИА Новости пишут о том же, ссылаясь на адвоката Сергея Дрозда.

«Михаил Анатольевич подозревается органами предварительного следствия в том, что во время работы министром открытого правительства, Абызов участвовал в деятельности коммерческих организаций», — сказал юрист. По его мнению, новое дело призвано поддержать довод, что арестованное имущество соразмерно тем средствам, которые Абызов мог незаконно получить.

Михаил Абызов уже почти полгода содержится в СИЗО. Ему вменяют мошенничество и организацию преступного сообщества. В ходе рассмотрения дела было арестовано имущество экс-чиновника и счета на 27 миллиардов рублей.