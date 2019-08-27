Ехали на свадьбу, а попали в больницу и морг. В Дагестане опрокинулась «ГАЗель» с пассажирами

Пассажирский микроавтобус попал в смертельное ДТП в Гергебильском районе Дагестана утром 27 августа. Двое погибли, восемь человек в больнице. Предварительной причиной считают техническую неисправность.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан, авария произошла около 10 часов утра на 225-м километре автодороги Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканский мост, недалеко от селения Чалда. По предварительной информации, у пассажирской «ГАЗели» отказала тормозная система. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.

В результате аварии две пассажирки – женщины 46 и 55 лет – от полученных травм скончались. Еще 8 человек в состоянии различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу, среди них двое детей в возрасте 8 и 15 лет. По словам врачей, у пострадавших черепно-мозговые травмы и переломы, «все контактны».

Как передает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ, водитель «ГАЗели» вез родственников на свадьбу в Буйнакск. Пассажирскими перевозками он не занимается.