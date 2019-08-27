Украинские силовики заблокировали работу Рады

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований Украины пришли в Раду для проведения следственных действий за 10 минут до начала работы парламента.

«В помещение Верховной рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, и заблокировали работу компьютерного центра, и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей аппарата в зал», – цитирует 27 августа заявление спикера Рады VIII созыва Андрея Парубия телеканал «112 Украина».

По его словам, 450 парламентариев собирались 23 августа протестировать сенсорные кнопки для голосования, которые было поручено ввести до 15 августа. Часть депутатов выступила против нововведений. Так, глава крупнейшей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что такие кнопки не соответствуют регламенту.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал ввести уголовную ответственность за «кнопкодавство».