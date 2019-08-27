Приморье затопило, во Владивостоке сель сошёл прямо на припаркованные машины

Приморье оказалось во власти мощного ливня. Под водой оказались улицы Владивостока, и 27 августа непогода всё ещё не покинет край.

кадр из видео/instagram.com/hybrid_russia

Как сообщают пользователи соцсетей, в краевом центре сошло несколько грязевых селей, улицы превратились в бассейны, а лестницы – в причудливые фонтаны, которым может позавидовать Петергоф.

27 августа Примгидромет объявил штормовое предупреждение. До среды во Владивостоке, а также на юге и северо-западе края ожидаются сильные, а местами очень сильные ливни. За 12 часов может выпасть более 50 мм осадков.

В Приморье сохранится период повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек. Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъёмам уровня воды. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъёмы уровня воды на 0,3–0,8 м, с увеличением продолжительности высокого стояния уровня воды и затоплением пойм рек, подтоплением пониженных хозяйственных объектов.

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