Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +23
$ 65.97р
73.40р
14:07 27.08.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
27.08.2019 12:48
Печать

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ГК «Эталон»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Оформить ипотеку в ПАО «Сбербанк» можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% стоимости квартиры. Сумма кредита составляет от 300 тыс рублей до 2,502 млн рублей. Максимальный срок кредитования – до 20 лет (при этом срок возврата кредита не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем), процентная ставка при этом составит от 9,2%. Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

ЖК «Охта Хаус» общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных. На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе.

Завершение строительства жилых корпусов 6.1, 6.3, 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I кв. 2022 года.

Квартал «Галактика» – масштабный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов. Первая очередь комплекса, состоящая из 8 корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Эталон»
27.08.2019 12:48

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ПАО «Группа ЛСР»
27.08.2019 11:27

«Группа ЛСР» открыла «звездный» садик в Московском районе Санкт-Петербурга

Вблизи жилого комплекса «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе, открылся детский сад №45 на 280 малышей. Учреждение состоит из двух отдельных корпусов на Дунайский пр., 29, к.4 и пр. Космонавтов, 102, к.2.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.08.2019 17:56

Началось заселение ЖК «Морская звезда»

26 августа началось заселение 1-й и 8-й секций ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1.
ГК «Полис Групп»
26.08.2019 16:22

В ЖК «Полис на Комендантском» началось благоустройство

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
«Лидер Групп»
26.08.2019 15:47

Квартиры в «Гавани Капитанов» станут дороже

1 сентября стоимость квадратного метра будет планово увеличена в жилых комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимых компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
ГК «Ленстройтрест»
26.08.2019 15:28

Коммерческие помещения в ЖК «Янила Драйв» выросли в цене

ГК «Ленстройтрест» сообщает о повышении стоимости коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в голландском квартале «Янила». В зависимости от площади лота цена увеличилась в среднем на 30 000 рублей за квадратный метр.
ПСК
26.08.2019 14:54

ПСК пригласит собственников апартаментов в Like

Апарт-комплекс Like у метро «Площадь Мужества» готовится ко вводу в эксплуатацию. Уже в октябре ГК «ПСК» покажет готовые апартаменты их владельцам. Сейчас на объекте завершаются последние косметические работы.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
26.08.2019 14:30

Заселение до полной оплаты в «Новом Оккервиле»

Компания «Отделстрой» разработала специальную программу для покупателей готовых трехкомнатных квартир под названием «Квартира сегодня – деньги потом»*.
«Аквилон Инвест»
26.08.2019 14:10

«Аквилон Инвест» вывел в продажу новый жилой комплекс в Приморском районе

Жилой комплекс комфорт-класса «FoRest Аквилон» построят на участке в 3,6 га, на территории Каменки, в квартале, ограниченном улицами Планерная и Глухарская, а также перспективой проспекта Авиаконструкторов.
ГК "КВС"
26.08.2019 11:53

ГК «КВС» представила новый вариант отделки квартир

Клубный дом «Б57» у парка Победы станет первым проектом ГК «КВС», квартиры в котором будут передаваться владельцам с белой отделкой, или улучшенной подготовкой под ремонт. Квартиры в остальных жилых комплексах компании сдаются с полной чистовой отделкой или с отделкой и встроенной мебелью.
ПАО «Группа ЛСР»
26.08.2019 11:44

«Группа ЛСР» вывела на рынок коммерцию в историческом центре Санкт-Петербурга

«Группа ЛСР» вывела на рынок аренды дополнительные площади в историческом особняке на Невском, д. 68, восстановленном и отреставрированном силами компании в 2015 году.
ГК «Эталон»
26.08.2019 11:20

Квартал «Галактика» аккредитован еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.