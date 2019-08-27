Почему послом Олимпиады-2020 выбрали Медведеву, а не Загитову, объяснил президент ОКР

Послом сборной России на летней Олимпиаде-2020 стала фигуристка, серебряная призерка Игр-2018 Евгения Медведева. Это решение вызвало непонимание среди болельщиков Алины Загитовой – обладательницы золотой медали Олимпиады 2018 года.

Причины такого выбора объяснил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Идея вытекала из непростых времен, когда была сложная обстановка во время Игр в Пхенчхане. Мы с честью прошли этот сложный период все вместе, в конце февраля ОКР был восстановлен в правах, что позволяет нам участвовать в соревнованиях под нашим флагом. Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня (Евгения Медведева. – Прим. ред.), которая участвовала в двух основных мероприятиях – заседании исполкома МОК и в предпоследний день ОИ в Пхенчхане, где мы вместе с Женей представляли Россию. Женя блестяще выступила и очаровала не только своей естественной красотой и результатами, но и знанием дела. Это тоже помогло ОКР восстановиться в правах. Весьма логичным и естественным смотрится выбор Евгении Медведевой как посла олимпийской сборной России на ОИ в Токио. Я очень рад, что Женя согласилась принять это предложение, несмотря на то, что она решила продолжить карьеру», – цитирует Позднякова «Р-Спорт» .

Напомним, в июле ОКР получил официальное приглашение на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Документ пришел из Международного олимпийского комитета и подписан его президентом Томасом Бахом. Это означает, что, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, Россия сможет сформировать полноценную сборную, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. На Олимпиаде-2018 российским спортсменам пришлось выступать под нейтральным флагом из-за нарушения антидопинговых правил. Уже после завершения соревнований Евгения Медведева раскрыла секрет больших белых шарфов, которые стали частью нейтральной формы олимпийцев из РФ. Под этим аксессуаром был скрыт флаг России.