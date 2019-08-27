Не землетрясение, а ДТП. В Ростовской области КамАЗ впечатался в жилой дом

Смертельная авария случилась минувшей ночью в городе Азов Ростовской области. Местные жители рассказывают, как дом тряхнуло.

Как сообщает 27 августа 161.RU со ссылкой на областную ГИБДД, примерно за час до полуночи на улице Чехова, 25, водитель КамАЗа с прицепом на большой скорости влетел в пятиэтажку.

По предварительным данным, 43-летний водитель выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Он скончался на месте. Больше никто не пострадал: пассажиров в кабине не было, пешеходов рядом со зданием тоже.

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«Такое содрогание было, выглянули – облако пыли, ничего не поймём. Пыль развеялась, а там фура лежит на боку, снесла рекламный столб и врезалась в дом. Гудела на боку долго, потом заглохла», – рассказывает очевидец в группе «Это Ростов-на-Дону!» «ВКонтакте».

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Участники сообщества «Это Ростов, детка!» отмечают, что тяжёлую машину притормозило оказавшееся на пути крыльцо, и предполагают, что водитель ехал из порта после разгрузки и заснул.