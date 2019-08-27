«... Нормы правил не распространяются». Владимира Путина не будут штрафовать за езду на мотоцикле без шлема в Крыму

фото: пресс-служба президента РФ

Дорожная полиция Севастополя не будет штрафовать президента России Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле. Об этом юристу из Владивостока Максиму Чихунову сообщили в ГИБДД по Севастополю. Автор обращения опубликовал ответ на своей странице 27 августа.

«Во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, соответствующие общественные отношения (ПДД РФ от 23 октября 1993 года. – Прим.ред.) отсутствуют (т. е. не осуществляются), поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)… …на перечисленные мероприятия, лиц и на транспорт, задействованный в их проведении, нормы Правил не распространяются», – сообщил обеспокоенному юристу врио командира отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю А. К. Потатуев.

Юрист Максим Чихунов обратился в ГИБДД за разъяснениями после того, как 10 августа президент России Владимир Путин принял участие в байк-шоу мотоклуба «Ночные волки». Глава государства управлял мотоциклом «Урал» с коляской и ехал без шлема, как и его пассажир, глава Крыма Сергей Аксёнов.

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В ГИБДД дотошному юристу подсказали, что по действующим законам он вправе оспорить ответ, в том числе в судебном порядке. Езда без шлема или с незастёгнутым шлемом по действующим нормам КоАП наказывается штрафом в 1000 рублей.

Владимир Путин не в первый раз оказывается в центре внимания блюстителей ПДД. В мае 2018 года он проехал по Крымскому мосту за рулём КамАЗа. Наблюдатели намекали, что и тогда действия президента подпадали под статью 12.6 Кодекса об административных нарушениях, поскольку он не был пристёгнут.

На следующий день ФСО объяснила, что штрафовать президента нельзя, т. к. на момент его проезда Крымский мост не имел статуса дорог общего пользования и требования правил дорожного движения на этот случай не распространялись.

В мае 2018 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что права категории C на вождение грузовиков у президента есть. О наличии у президента прав категории A на вождение мотоциклов не сообщалось.