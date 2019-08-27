На Оптиков лопнувшая труба сделала из улицы реку. С течением борются автомобилисты

Отсутствие ливней в прогнозах синоптиков, как оказалось, не гарантирует сухих дорог Приморскому району Петербурга. Внеплановый потоп 27 августа обеспечила прохудившаяся труба.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, искать брод пешеходам приходится на пересечении Оптиков и Туристской. К половине первого часа вода плещется под окнами многоэтажек, заливает газон и вытекает на проезжую часть.

На опубликованных фото видно, что одна полоса затоплена, автомобилистам приходится пробираться вплавь. Перейти дорогу и не намочить ноги не представляется возможным. В пресс-службе Водоканала «Фонтанке» уточнили, что заявка о вытекании поступила в 12:33, аварийная бригада выехала на место.