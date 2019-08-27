Тройной урожай скидок на квартиры

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Многие откладывают дела на осень, потому что «надо съездить в отпуск, собрать детей в школу, закончить основные работы на даче». И вот на пороге сентябрь – пришло время принять решение и исполнить мечту! Мечту о комфортной квартире в престижном пригороде.

Строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила о суперскидке на выборочные квартиры в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы». Только три дня, в трёх жилых комплексах на три квартиры в каждом будет действовать акционная цена. Условие покупки квартиры по уникальной цене – заключение соглашения о бронировании в дни проведения акции.

ООО «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. Уже введены в эксплуатацию четыре первых «Образцовых квартала», высокая степень готовности «Образцового квартала 5» и «Образцового квартала 6». Объекты строятся по кирпично-монолитной технологии, для отопления в них применена система «тёплый водяной пол». Дома имеют панорамное остекление, оборудованы современными бесшумными лифтами и автономными газовыми котельными. В квартирографии большой выбор площадей, в т.ч. со свободными планировками. Параллельно жилой строится социальная и коммерческая недвижимость, развивается транспортная инфраструктура. Во дворах застройщик производит озеленение, обустраивает детские, спортивные площадки, площадки для отдыха. Жители «Царскосельских холмов», где ведётся строительство, по расширенным магистралям имеют возможность за 15 минут доехать до метро, за полчаса – добраться до центра Петербурга.

Отметьте в еженедельнике «золотые дни» первого месяца осени – 12, 13, 14 сентября и бронируйте квартиру своей мечты!

Узнайте размер скидки и подробности акции в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya