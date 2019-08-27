Петру Мамонову после инфаркта будут делать вторую операцию

Основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова перевели из реанимации, но нужна еще одна операция.

Об этом 27 августа сообщает ТАСС со ссылкой на жену музыканта и актера Ольгу.

«Перевели из реанимации в обычную палату [кардиологического отделения], через 30 дней [предстоит] вторая операция», – сказала Мамонова.

При этом она не смогла объяснить характер нового хирургического вмешательства. Не знает супруга и того, будет ли Петр Николаевич ждать операции в больнице, либо же его выпишут.

Напомним, известный рокер попал в больницу с инфарктом миокарда 24 августа. Вчера в Первой градской больнице Москвы ему сделали первую операцию на сердце.