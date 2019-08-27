Петру Мамонову после инфаркта будут делать вторую операцию
Основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова перевели из реанимации, но нужна еще одна операция.
Об этом 27 августа сообщает ТАСС со ссылкой на жену музыканта и актера Ольгу.
«Перевели из реанимации в обычную палату [кардиологического отделения], через 30 дней [предстоит] вторая операция», – сказала Мамонова.
При этом она не смогла объяснить характер нового хирургического вмешательства. Не знает супруга и того, будет ли Петр Николаевич ждать операции в больнице, либо же его выпишут.
Напомним, известный рокер попал в больницу с инфарктом миокарда 24 августа. Вчера в Первой градской больнице Москвы ему сделали первую операцию на сердце.
Справка:
Петр Мамонов родился в 1951 году в Москве. В начале восьмидесятых основал рок-группу «Звуки Му». Первое публичное выступление на сцене состоялось в 1984 году. Популярность пришла во второй половине 80-х годов прошлого века. В начале 1990-х стартовала актерская карьера Мамонова — в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз» он сыграл саксофониста-алкоголика. Также играл в театральных постановках, ставил моноспектакли. В 2000-е годы самыми заметными фильмами Мамонова стали «Пыль», «Остров» и «Царь».