Петербуржец умыкнул двух детёнышей у самой быстрой птицы в мире. Но сам от преследования не ушёл

Петербуржец разорил гнездо сапсана под Воркутой. Житель культурной столицы смог взобраться на скалу и обхитрить самую быструю птицу в мире, но от полиции ему уйти не удалось.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной полиции 27 августа, на железнодорожной станции Печора в Республике Коми задержали петербуржца с коробкой. Мужчина собирался увезти двух птенцов сапсана в город Зеленодольск в Татарстане и там заняться их разведением.

По версии следствия, 30-летний похититель приехал в Воркуту и в течение недели бродил по лесу в 50 км от города, выслеживая хищных сапсанов. Охотник заметил на скале гнездо. Когда взрослые особи отлучились, он вскарабкался наверх и забрал детёнышей.

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Возбуждено уголовное дело по части первой ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных». Птицы изъяты и направлены на станцию юных натуралистов, в будущем специалисты попробуют адаптировать их к дикой жизни.

Сапсан включён в Красную книгу России как малочисленный вид. Этот хищник из семейства соколиных обитает на всех континентах, кроме Антарктиды. Сапсан считается самой быстрой птицей в мире, он способен развивать скорость свыше 90 м/с.