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Общество
27.08.2019 12:31
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«Птицы не летают. Мухоморы не растут». Роспотребнадзор проверит радиационный фон на островах в Белом море, чтобы успокоить местных жителей

Проверкой радиационного фона на островах в Белом море после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ в Архангельской области займётся карельское управление Роспотребнадзора. Об этом 27 августа сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что поводом для проверки стали сообщения о заражении растений на островах. Замерять радиационный фон в Кемском и Беломорском районах Карелии начнут со 2 сентября, сообщила заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Карелии в Беломорском районе Светлана Грязнова.

Через несколько дней после ЧП на плавучей платформе в Белом море, когда погибли несколько военных и сотрудников госкорпорации «Росатом», жители Карелии стали публиковать в соцсетях фотографии с островов Кемского района, утверждая, что там «даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь».

В понедельник, 26 августа, глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что в пятницу, 23 августа, в Кеми сотрудники МЧС вместе с депутатами и чиновниками провели замеры радиационной обстановки и не зафиксировали превышения норм.

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«Институт леса КарНЦ РАН со своей стороны подтверждает информацию об отсутствии радиационного заражения Беломорья, а желтоватый цвет растительности, отметили в лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем, связан с наступлением осени», которая пришла в регион раньше обычного, добавил карельский губернатор.

Об отсутствии угрозы здоровью населения вчера в очередной раз заявил и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Таким образом он прокомментировал данные Росгидромета о выявлении в атмосфере радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана.

По словам физика-ядерщика Владимира Жеребчевского, опубликованные данные о выявлении в атмосфере «короткоживущих техногенных радионуклидов» говорят о том, что причина выброса радиоактивных веществ не связана со взрывом ядерного реактора. «Это не реакторные изотопы», – заявил учёный «Фонтанке».

8 августа в результате ЧП на полигоне под Нёноксой в 40 километрах от Северодвинска погибли двое сотрудников Минобороны и пять сотрудников «Росатома». За взрывом последовал скачок радиационного излучения. Об этом сообщали и региональные власти, и Росгидромет. Кратковременный скачок радиации объяснялся прохождением облака инертных газов. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его данным, инцидент связан с испытаниями новейшего оружия, которое в 2018 году презентовал президент России Владимир Путин.

Сам российский лидер на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа утверждал, что «никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует». За несколько дней до этого Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах и характере взрыва в Белом море, а помощник Путина по экологии Сергей Иванов заявил, что те, кто сравнивают инцидент с Чернобыльской катастрофой, «совсем спятили».

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