Трасса ещё не открыта, а пострадавших уже увозят. На платной М-11 под Петербургом серьёзное ДТП

Три человека получили травмы в результате утренней аварии в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 27 августа около 8 часов утра на 625-м километре автодороги М-11 (платная трасса Москва – Санкт-Петербург) мужчина на грузовом КамАЗе при совершении левого поворота не пропустил имевший преимущество ВАЗ.

В состоянии средней степени тяжести были госпитализированы мужчина, управлявший ВАЗом, и два его пассажира. По данному факту проводится проверка, отмечают в ГИБДД.

В пресс-службе компании «Магистраль двух столиц» «Фонтанке» подтвердили, что участок дороги в Тосненском районе официально ещё не открыт, движение там пока только рабочее.

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В июне «Фонтанка» первой из СМИ побывала на закрытом участке и показала, как он выглядит. В начале августа сообщалось, что дорогу от Тосно до Мясного Бора откроют в августе.

Прошлым летом, 6 июня, открылось движение по участку М-11 от Великого Новгорода до Вышнего Волочка (в Тверской и Новгородской областях) и заработал пункт взимания платы в Мясном Бору на 545-м километре трассы, на развязке М-11 с автомобильной дорогой М-10 «Россия».