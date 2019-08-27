Происшествия
Трасса ещё не открыта, а пострадавших уже увозят. На платной М-11 под Петербургом серьёзное ДТП
Три человека получили травмы в результате утренней аварии в Тосненском районе Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 27 августа около 8 часов утра на 625-м километре автодороги М-11 (платная трасса Москва – Санкт-Петербург) мужчина на грузовом КамАЗе при совершении левого поворота не пропустил имевший преимущество ВАЗ.
В состоянии средней степени тяжести были госпитализированы мужчина, управлявший ВАЗом, и два его пассажира. По данному факту проводится проверка, отмечают в ГИБДД.
В пресс-службе компании «Магистраль двух столиц» «Фонтанке» подтвердили, что участок дороги в Тосненском районе официально ещё не открыт, движение там пока только рабочее.
В июне «Фонтанка» первой из СМИ побывала на закрытом участке и показала, как он выглядит. В начале августа сообщалось, что дорогу от Тосно до Мясного Бора откроют в августе.
Прошлым летом, 6 июня, открылось движение по участку М-11 от Великого Новгорода до Вышнего Волочка (в Тверской и Новгородской областях) и заработал пункт взимания платы в Мясном Бору на 545-м километре трассы, на развязке М-11 с автомобильной дорогой М-10 «Россия».
Справка:
Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года ВТБ Капитал и французской группой VINCI для реализации проекта строительства и эксплуатации 7 и 8 этапов М-11 на основе государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение между правительством Российской Федерации, от имени которого выступает государственная компания «Российские автомобильные дороги», и ООО «Магистраль двух столиц» подписано 18 ноября 2014 г. Соглашение заключено на 27 лет: на период строительства до 2019 года и период эксплуатации до 2041 года.