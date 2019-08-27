«Уже не совсем как человек». Младшего брата российского робота FEDOR, который попал в пробку по пути к МКС, создадут безногим

Глава государственной корпорации по космической деятельности рассказал о втором поколении выпущенного в Петербурге робота-андроида.

«Он будет выглядеть уже не совсем как человек. Главное, чтобы максимально облегчить оператору действия. То есть машина должна четко повторять все, что делает оператор-космонавт или оператор из ЦУПа. А вот уже передвижение по станции, тут уже иные будут устройства, там не ноги будут нужны», – цитирует 27 августа заявление Дмитрия Рогозина «Интерфакс».

По его словам, в основу обновленного FEDOR войдут разработки по другим проектам. В частности, робот сможет работать с тонкими инструментами.

«Космонавт должен на электронной карте станции нажимать пальцем точку, куда машина должна сама передвинуться, подойти к конструкции, которой машина сама должна заняться, и дальше уже через экзоскелет передается команда на начало работ», – описал работу с новинкой Дмитрий Рогозин.

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При этом глава Роскомоса отметил, что старую модель FEDOR продолжат эксплуатировать и дальше. После возвращения из космоса его будут готовить к новому полету.

Робот первого поколения уже прибыл на Международную космическую станцию, хоть и с задержкой почти в двое суток. FEDOR извинился в twitter за задержку, рассказав, что он попал в «пробку».