Сертолово ко Дню города «захватили сербы». Но уважительно

Улицы Сертолово Всеволожского района Ленобласти украсили флагами и баннерами ко Дню города. И ошибки на них уже породили шутки у местных жителей. А также косвенно подтвердили результаты недавнего опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню флага РФ.

«Деньги, потраченные на празднование 350-летия российского флага, пропали зазря, кто-то так и не запомнил правильное расположение цветов», – отмечают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Фото весьма показательное: большой флаг России установлен правильно, а на соседнем флаге с поздравлением городу маленькие триколоры напечатаны вверх ногами. Так же красный, синий и белый цвета расположены на флаге Сербии.

«Сертолово на День города захватили сербы, – шутят в посте и добавляют про баннер с поздравлением: – Зато «Сертоловчане» – с большой буквы. Захвачены, но уважительно».

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Ко Дню Государственного флага Российской Федерации 22 августа Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на знание расположения цветов российского триколора. Ответить правильно смогли только 50% опрошенных.

Праздновать День города, а также 83-ю годовщину со дня образования Всеволожского района в Сертолово будут 31 августа.