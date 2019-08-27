«Кортеж Путина» пополнится вертолетом бренда Aurus. Его покажут на авиасалоне в Жуковском

Бренд Aurus, также получивший в народе и прессе имя «Кортеж Путина», дополнят летающим транспортом. Это будет геликоптер класса люкс, говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России».

Russian Helicopters will present as many as 3 new products at the #MAKS aerospace salon. The medium-sized multi-purpose Ka-62, the first serial Mi-38, and a light-weight Ansat, whose VIP cabin is designed in the Aurus brand style, will be presented at the show for the first time pic.twitter.com/BMN73axJr3 — Russian Helicopters (@RusHeliCo) 26. August 2019

Его презентация запланирована в рамках программы стартовавшего в подмосковном Жуковском Международного авиакосмического салона (МАКС-2019). Холдинг сообщает, что вертолет будет производиться на базе модели «Ансат», с 2013 года выпускаемой на Казанском вертолетном заводе. Салон машины разработан создателями автомобильной линейки Aurus — Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ). Он будет ориентирован на корпоративные и VIP-перевозки.

В семейство автомобилей Aurus входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн. В будущем она должна пополниться кроссовером и мотоциклом.