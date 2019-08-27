«Группа ЛСР» открыла «звездный» садик в Московском районе Санкт-Петербурга

ПАО «Группа ЛСР»

Вблизи жилого комплекса «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе, открылся детский сад №45 на 280 малышей. Учреждение состоит из двух отдельных корпусов на Дунайский пр., 29, к.4 и пр. Космонавтов, 102, к.2.

Новые трёхэтажные садики, каждый из которых рассчитан на 140 малышей, или 8 возрастных групп, включают все необходимое для полноценного воспитания детей. Здесь есть классные комнаты, оборудованные интерактивными досками, спортзал, зал для занятий музыкой, медицинский кабинет, бассейн, столовая с современным автоматизированным оборудованием в зоне приготовления еды, а также универсальное помещение для персональных занятий, где малыши могут, например, рисовать, изучать иностранный язык или заниматься рукоделием. Для детей предусмотрены спальни, душевые и раздевалки. Прилегающая к детским садам территория благоустроена. На ней разместились многофункциональные игровые площадки и прогулочные зоны. Оба социальных объекта построены и сданы в эксплуатацию «Группой ЛСР».

ПАО «Группа ЛСР»

«Звездный дуэт» расположится в престижном Московском районе. В нескольких минутах ходьбы отсюда находятся главные магистрали города – Дунайский и Витебский проспекты, Московское шоссе. Рядом – выезды на КАД и ЗСД, недавно открыты новые удобные развязки. В двух шагах железнодорожная станция «Купчино», откуда курсируют пригородные поезда в излюбленные места отдыха петербуржцев – Пушкин и Павловск. В непосредственной близости две станции метро – «Купчино» и «Звездная». Рядом со «Звездным дуэтом» есть вся необходимая его жителям инфраструктура.

ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс состоит из двух отдельно стоящих домов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на IV квартал 2020 года. Прилегающая к дому территория к моменту сдачи комплекса будет полностью благоустроена и озеленена. Здесь появятся спортивная и детская площадки, велопарковка, зоны отдыха, пешеходные дорожки. Проектом также предусмотрены подземный паркинг и наземная гостевая автостоянка.

В квартирографии «Звездного дуэта» отсутствуют студии. Покупателям предоставлен выбор из разнообразных планировок: от компактных однокомнатных вариантов до функциональных евродвушек с кухнями-гостиными и просторных трех- и четырехкомнатных квартир с 5-6 окнами. Приобрести можно квартиры как с евроотделкой «под ключ», так и без отделки. На первых этажах домов запроектированы колясочные, а у входов в парадные расположатся парковки для велосипедов.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс «Звездный дуэт» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/zvezdniy-duet/documents/