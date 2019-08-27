«Не было обеспечено право на жизнь». ЕСПЧ признал Россию виновной по делу Сергея Магнитского
Европейский суд по правам человека посчитал, что РФ нарушила целый ряд пунктов конвенции по делу аудитора фонда Hermitage Capital.
«Суд постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в связи с неспособностью властей обеспечить право Магнитского на жизнь, а также обеспечить эффективное расследование обстоятельств дела», – говорится 27 августа в решении ЕСПЧ.
Суд также постановил выплатить представителям Магнитского 34 тысячи евро.
Справка:
Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать. Главу Hermitage Capital Уильяма Браудера признали виновным в России в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Дело Магнитского стало поводом для введения ограничений в отношении России. «Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года, а в апреле 2013 года минфин США стал составлять санкционные списки против российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского. Сейчас в списке 34 фамилии. Закон предусматривал визовые и экономические санкции.