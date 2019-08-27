Американский боец обозвал Хабиба Нурмагомедова старым слизняком и предложил ему тирамису

Американский боец UFC Тони Фергюсон продолжает подтрунивать над чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Американец опубликовал в своём инстаграме ролик, в котором припомнил ему срыв боя в 2017 году.

В ролике Фергюсон подносит тарелку с тирамису Хабибу и говорит: «Подождите, это не вторник!? Который сейчас час!? Это время тирамису на день раньше! Это должно свести с ума старого слизняка».

Тони Фергюсон неоднократно называл Нурмагомедова «толстым тирамису», из-за истории 2017 года, когда по вине Хабиба сорвался бой между ними. Российский боец не успел согнать вес к поединку, из-за чего не был допущен до него.

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Вскоре после этого Фергюсон рассказал, что, по его информации, за пару недель до боя Нурмагомедов ел тирамису.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов проведет защиту чемпионского титула UFC в Абу-Даби 7 сентября в бое против Дастина Порье. Его поединок с Конором Макгрегором запомнился скандальной дракой после боя, знаменитым прыжком бойца в тренерский штаб команды соперника и папахой.