Дрезденский бал и 1 сентября в вузах почти неделю будут ограничивать движение в Петербурге

В конце августа – начале сентября в центре Петербурга движение транспорта ограничит бал. А на Васильевском острове водителей подвинут отмечающие День знаний студенты. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 0:00 29 августа до 23:59 1 сентября в связи с проведением ООО «Вальс» Дрезденского бала будет перекрыто движение транспорта по площади Искусств и Инженерной улице на участке от набережной канала Грибоедова до дома 7 по Итальянской улице.

Помимо этого, с 0:00 31 августа до 3:00 1 сентября на площади Искусств и участке Инженерной улицы от площади Искусств до Садовой улицы будет введен запрет остановки.

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В субботу, 31 августа, ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» проведет торжественную церемонию посвящения в студенты СПбГУ. В связи с этим с 9:00 до 17:00 будут закрыты для транспорта площадь Академика Сахарова, Менделеевская линия от Биржевого проезда до площади Академика Сахарова и Тифлисская улица от Тифлисского переулка до площади Академика Сахарова.

А в понедельник, 2 сентября, ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» проведет торжественное мероприятие в честь Дня знаний, поэтому с 10:00 до 12:00 будет перекрыто движение по набережной Лейтенанта Шмидта от 20-21-й линий В.О. до 22-23-й линий В.О.