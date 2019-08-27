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Бизнес
27.08.2019 11:28
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Сайт с финской санкционкой признали распространителем запрещенной информации

Северо-Западная транспортная прокуратура узнала о реализации продуктов из Финляндии в Интернете, после чего добилась прекращения бизнеса через суд. 

«Прокуратура в суд направила административное исковое заявление о признании информации, размещенной на этой интернет-странице, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме», – сообщается 27 августа на сайте ведомства. 

После этого управление Роскомнадзора по Санкт-Петербургу должно включить страницу в Единый реестр доменных имен сайтов, которые распространяют запрещенную в РФ информацию.  

Прокуратура неоднократно закрывала доступ к страницам, торгующим санкционкой. 

 

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Справка:

Продовольственное эмбарго было введено российскими властями летом 2014 года как ответная мера против стран, объявивших санкции. В конце 2016-го президент Путин заявил, что власти страны будут «как можно дольше» тянуть с отменой данных мер. В июне 2019 года запрет на продукты был продлен «в целях обеспечения безопасности».

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