Сайт с финской санкционкой признали распространителем запрещенной информации
Северо-Западная транспортная прокуратура узнала о реализации продуктов из Финляндии в Интернете, после чего добилась прекращения бизнеса через суд.
«Прокуратура в суд направила административное исковое заявление о признании информации, размещенной на этой интернет-странице, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме», – сообщается 27 августа на сайте ведомства.
После этого управление Роскомнадзора по Санкт-Петербургу должно включить страницу в Единый реестр доменных имен сайтов, которые распространяют запрещенную в РФ информацию.
Прокуратура неоднократно закрывала доступ к страницам, торгующим санкционкой.
Справка:
Продовольственное эмбарго было введено российскими властями летом 2014 года как ответная мера против стран, объявивших санкции. В конце 2016-го президент Путин заявил, что власти страны будут «как можно дольше» тянуть с отменой данных мер. В июне 2019 года запрет на продукты был продлен «в целях обеспечения безопасности».