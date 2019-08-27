Сайт с финской санкционкой признали распространителем запрещенной информации

Северо-Западная транспортная прокуратура узнала о реализации продуктов из Финляндии в Интернете, после чего добилась прекращения бизнеса через суд.

«Прокуратура в суд направила административное исковое заявление о признании информации, размещенной на этой интернет-странице, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме», – сообщается 27 августа на сайте ведомства.

После этого управление Роскомнадзора по Санкт-Петербургу должно включить страницу в Единый реестр доменных имен сайтов, которые распространяют запрещенную в РФ информацию.

Прокуратура неоднократно закрывала доступ к страницам, торгующим санкционкой.