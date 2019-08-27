Массовые ДТП в Петербурге. Кто-то просто задумался, а кого-то отвлёк Lamborghini

Несколько массовых аварий случилось в Санкт-Петербурге за последние часы.

На Московском проспекте, 161, напротив парка Победы, в ночь на 27 августа столкнулись автобус и легковушки – по словам очевидца, BMW 1, BMW X3 и ещё одна машина. «Кто-то засмотрелся на «Ламборгини», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – «Ламборгини» сразу передвинули вперед на метров 100, вроде целая. Но на момент аварии была непосредственно там».

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«Видел ДТП. Если бы автобус не был припаркован во второй полосе, синей «бэхе» (которая мордой против шерсти) не пришлось бы перестраиваться, и не было бы ничего», – считает участник группы Александр.

Ещё три легковушки примерно в то же время сошлись на Ленской улице.

Утром 27 августа на Кантемировской улице, у пересечения с Полюстровским проспектом, напротив торгового комплекса «Европолис», собрались «паровозиком» четыре машины. Как рассказывают в «ДТП и ЧП» очевидцы, на место оперативно прибыл инспектор ГИБДД, и водители освободили проезжую часть.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Затем в той же группе появилось сообщение об аварии сразу с пятью участниками перед новым пешеходным переходом на улице Розенштейна, 19 (там же недавно тягач вошёл в припаркованный УАЗ). «Впереди пропускали пешеходов по переходу. Эти задумались», – пишет очевидец Сергей.