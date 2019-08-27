Мюнхенский аэропорт экстренно прекратил работу. В запретную зону проник неизвестный

Мюнхенский аэропорт частично прекратил работу, в запретную зону проник неизвестный, сообщает воздушная гавань в своем твиттер-аккаунте.

Die Abfertigung im T2 sowie in den Bereichen B und C des T1 ist derzeit eingestellt. In den betroffenen Bereichen wird aktuell Wasser verteilt und die Passagiere ?ber Lautsprecheransagen ?ber die Situation informiert. — Munich Airport (@MUC_Airport) 27. August 2019

Уточняется, что временно закрыт полностью второй терминал аэропорта и частично первый терминал, и то, что неизвестный проник в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.

"Второй терминал и зоны B и C первого терминала в настоящее время закрыты. Как только у нас появится дополнительная информация, мы проинформируем вас по известным каналам", – говорится в сообщении. Там же добавлено, что с нарушителем работы воздушной гавани уже ведут переговоры полицейские. Пассажиров терминала обеспечивают водой и другими необходимыми предметами.