Всех косаток из китовой тюрьмы в Приморье выпустили на волю. Наводнение в регионе не помешало им добраться до моря
Обитателей китовой фермы, где животных содержали для продажи в другие страны, выпустили в море. Для этого последней группе косаток пришлось проделать путь в почти 2 тысячи километров.
«Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания», – цитирует 27 августа заявление Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) ТАСС.
По данным организации, животных отправили за 1800 км из бухты Средняя, где они содержались. Путешествие до Охотского моря длилось пять дней. «Несмотря на сложности с тяжелой дорожной ситуацией в Приморье, вызванной продолжительными ливнями, паводком и поднятием уровня воды в реке Амур, морские млекопитающие были успешно доставлены к месту выпуска», – рассказали в ВНИРО.
Справка:
На китовые фермы в Приморье, которые в социальных сетях прозвали «китовыми тюрьмами», обратил внимание Greenpeace. После распространения информации об условиях содержания млекопитающих в бухте Средней их деятельностью заинтересовалась прокуратура. Росрыболовству вынесли предостережение, посчитав незаконными разрешения на вывоз морских животных за рубеж, которые выдавались с 2012-го по 2018 год.
В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Владивостока наложил обеспечительный арест на косаток и белух в рамках дела о незаконном вылове. Однако выпустить их на волю тогда посчитали опасным, так как животные могут погибнуть от холода. В Следственном комитете подчеркнули, что «принимаются меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания». Ведомство возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ). В Следкоме выяснили, что в период с июля по сентябрь 2018 года предприниматели поймали 12 косаток и 90 белух. 11 из 12 косаток оказались детенышами, которые «относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края». Все 90 белух также не достигли возраста половой зрелости. Согласно законам РФ, вылов групп китообразных с детенышами запрещен.
В марте 2019 года было объявлено о том, что косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустят на волю