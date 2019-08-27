Всех косаток из китовой тюрьмы в Приморье выпустили на волю. Наводнение в регионе не помешало им добраться до моря

Обитателей китовой фермы, где животных содержали для продажи в другие страны, выпустили в море. Для этого последней группе косаток пришлось проделать путь в почти 2 тысячи километров.

«Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания», – цитирует 27 августа заявление Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) ТАСС.

По данным организации, животных отправили за 1800 км из бухты Средняя, где они содержались. Путешествие до Охотского моря длилось пять дней. «Несмотря на сложности с тяжелой дорожной ситуацией в Приморье, вызванной продолжительными ливнями, паводком и поднятием уровня воды в реке Амур, морские млекопитающие были успешно доставлены к месту выпуска», – рассказали в ВНИРО.